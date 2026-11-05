На "Николаевводоканале" подрались двое работников: мэр отреагировал

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3 ноября на территории коммунального предприятия "Николаевводоканал" произошел конфликт между двумя работниками

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия в Telegram, передает RegioNews.

По факту инцидента было начато внутреннее служебное расследование. О ситуации также сообщили наблюдательный совет предприятия.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич прокомментировал событие и подчеркнул, что применение физической силы вместо цивилизованного разрешения конфликтов недопустимо.

"Считаю, что махать руками вместо того, чтобы разрешать конфликты цивилизованно, недопустимо. Такое поведение не имеет места на коммунальном предприятии", – заявил мэр.

По его словам, на предприятии была создана специальная комиссия, которая должна установить все обстоятельства инцидента.

Напомним, в Полтавской области военный избил чиновника из-за ареста счета. На место вызвали полицию. Военнослужащий был доставлен в районный отдел для предоставления объяснений. В тот же день после первоочередных следственных действий военный самовольно покинул воинскую часть.