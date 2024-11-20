НАБУ проверяет министра Виталия Коваля из-за квартиры за 17 млн грн

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Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос "Антикоррупционного штаба", который располагает "Слідства.Інфо", передает RegioNews.

НАБУ рассмотрело обращение общественной организации о возможных признаках незаконного обогащения в действиях министра и начало проверку указанной информации.

В органе объяснили, что если НАБУ подтвердит необоснованное приобретение активов Ковалем, материалы передадут в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для того, чтобы обратиться с иском о признании таких активов необоснованными и взыскании их в доход государства.

Как отмечают журналисты "Слідства.Інфо", Виталий Коваль задекларировал, что с августа 2023 года его жена арендует квартиру в Киеве площадью 170 квадратных метров. В этом доме проживает вся семья министра.

Владелицей квартиры указана теща министра Галина Баранюк, которая купила ее в июле 2021 года — в то лето такое жилье стоило 17,7 миллиона гривен. У женщины, похоже, не было официальных доходов на ее приобретение.

Сам министр заявлял, что ждет профессионального ответа компетентных органов, и посоветовал не говорить об информации, полученной "где-то и откуда-то", намекая на материал "Слідства.Інфо".

Напомним, ранее стало известно, что Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) подозревает главу Харьковского облсовета во внесении недостоверных данных в декларацию за 2022 год более чем на 3,4 млн грн. Возбуждено уголовное производство.