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Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

После атаки ситуация в энергосистеме области остается сложной. В одном из районов применяют аварийные отключения, в остальной области действуют графики почасовых отключений света.

Кроме того, в Березнянской громаде в результате удара беспилотника повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

В Семеновке накануне днем из-за попадания FPV-дрона загорелось хозяйственное здание.

Напомним, в ночь на 5 ноября РФ атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-35 и 128 ударными БпЛА. Зафиксированы попадания на 18 локациях.