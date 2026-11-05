На Черниговщине из-за удара РФ по энергообъекту усложнилась ситуация со светом
Ночью 5 ноября российские войска атаковали энергетический объект в Черниговской области
Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.
После атаки ситуация в энергосистеме области остается сложной. В одном из районов применяют аварийные отключения, в остальной области действуют графики почасовых отключений света.
Кроме того, в Березнянской громаде в результате удара беспилотника повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
В Семеновке накануне днем из-за попадания FPV-дрона загорелось хозяйственное здание.
Напомним, в ночь на 5 ноября РФ атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-35 и 128 ударными БпЛА. Зафиксированы попадания на 18 локациях.
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