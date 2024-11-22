В Киеве задержали на коррупции главу межрайонной МСЭК

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Полицейские Киева сообщили о подозрении главе межрайонной МСЭК, которая «помогала» мужчинам получить инвалидность

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

Как отмечается в сообщении, чиновница утвердила и подписала акты осмотра медико-экспертной комиссией о наличии у двух военнообязанных третьей группы инвалидности, что позволяло призывникам уклониться от мобилизации и беспрепятственно пересечь границу.

Комиссией Центральной МСЭК фейковые диагнозы отменены.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении в совершении ряда преступлений, ей грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации, действовавшие в Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях. Среди задержанных – чиновники медико-социальных экспертных комиссий и больниц