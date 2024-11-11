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11 ноября 2024, 02:12

Руководительница Хмельницкой МСЭК Крупа заявила, что изъятые во время обысков миллионы долларов принадлежали не ей

11 ноября 2024, 02:12
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фото: РБК-Украина
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Руководитель Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяна Крупа впервые дала на суде объяснение об огромном количестве наличных денег, которое обнаружили в ее доме во время обысков

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра, передает RegioNews.

Крупа заявила, что не все деньги, обнаруженные в ее доме правоохранителями, принадлежат ей. В суде женщина заверила, что часть этой наличности якобы принадлежит не ее семье, а другим людям. Чиновница настаивала, что лично ей принадлежат только те деньги, которые были указаны в ее декларации.

В то же время Татьяна Крупа отметила, что якобы ее муж знает, кому принадлежит все остальные средства. Он ранее возглавлял областное управление Госаудитслужбы.

Мужчина подозреваемой, Владимир Крупа, заявил в суде, что изъятые во время обысков наличные были в его распоряжении. Он заверил, что большую часть этих средств ему якобы передали в виде инвестиций для совместных бизнес-проектов.

К слову, ранее также появилась информация, что руководитель Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяна Крупа, которой объявлено подозрение в незаконном обогащении, до сих пор сохраняет свою должность.

Напомним, 4 октября руководительницу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу правоохранители разоблачили на незаконном обогащении. Во время обысков в доме чиновницы обнаружили огромную сумму наличных - примерно 6 млн долларов в разной валюте.

Только через месяц после обысков, 5 ноября, ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал ряд имущества в уголовном производстве в отношении главы МСЭК Хмельнитчины Татьяны Крупы. Речь идет, в частности, и об изъятых во время обысков наличных.

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