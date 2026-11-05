О результатах и последствиях выборов в США

Поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США ожидалось. Но масштабы этого поражения превзошли самые смелые прогнозы

Поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США ожидалось. Но масштабы этого поражения превзошли самые смелые прогнозы

Фото: из открытых источников

Для республиканцев это просто катастрофа. И потеря большинства в обеих палатах Конгресса США, поражение в своих штатах, где республиканцы доминировали десятки лет (Техас и Канзас), в том числе и поражение на губернаторских выборах в Техасе. А это для них уже очень опасно и в контексте президентских выборов 2028 года.

И очень похоже, что главный гвоздь в гроб республиканцев на этих выборах забил сам Президент Трамп своим активным участием в избирательной кампании. Если раньше персональная поддержка Дональда Трампа очень помогала кандидатам-республиканцам на выборах в Сенат и Палату представителей, то сейчас это сработало прямо наоборот. Многие называют эти выборы референдумом о доверии Президенту Трампу. И Трамп этот референдум с треском проиграл.

Уже есть первые последствия.

Достаточно неожиданно и почти сразу со своим диагнозом этого поражения выступил Вице-президент Джей Ди Вэнс. Он не обвинил Трампа, но фактически назвал главной причиной этого поражения войну в Иране. Это говорит о двух важных вещах. Во-первых, это заявка Джей Ди Вэнса на роль наследника Трампа в MAGA-среде, соответственно, и на статус кандидата от республиканцев на президентских выборах 2028 года. Во-вторых, похоже, что существенно снижается риск новой военной атаки США против Ирана (если только сам Иран что-то не спровоцирует). Сам Трамп тоже признал негативные последствия войны против Ирана. Для нас хорошо то, что нет обвинений в адрес Украины (а такие опасения были).

Начинается финальная часть президентства Трампа. И вряд ли это будет апофеоз его правления, скорее апофигей (как раз в стиле Дональда Трампа). Он может забыть о третьем сроке своего президентства. Наоборот, истеблишмент республиканцев чем дальше, тем больше может задумываться над тем, как с минимальными рисками сбросить это бремя и источник проблем. Публичный демарш Джей Ди Вэнса является определённым намёком на вероятность такого сценария. И это не об импичменте Трампу. Этот вариант отстранения Трампа отвечает интересам демократов, но не республиканцев. Попытка импичмента может быть, но реализовать её крайне сложно.

Так или иначе, пока Трамп остаётся во главе США. И Украине придётся работать и с Конгрессом, и с Президентом Трампом, маневрируя между ними как политическими оппонентами (в новой ситуации в Конгрессе США). Советую не забывать, что США являются президентской республикой, и контроль над исполнительной властью и внешней политикой находится именно в руках Президента США.

Точно так же нельзя делать ставку только на демократов. Как и раньше, нам необходимо сохранять двухпартийную поддержку в Конгрессе США. Друзья Украины есть и в составе Демократической партии, и среди республиканцев. И сейчас очень важно обновить и расширить состав групп поддержки Украины в обеих палатах Конгресса США, в первую очередь в Палате представителей и среди конгрессменов-демократов.

Особенно обращу внимание на то, что уже немедленно нужно решить вопрос с назначением посла Украины в США. Нужно начинать активную работу с новым составом Палаты представителей и обновлённым составом Сената США. И это должен делать именно посол Украины в США.

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