Фото: полиция

В Вознесенском районе обнаружили поврежденную российскую крылатую ракету Х-101, боевая часть которой не сдетонировала во время падения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Взрывотехники осмотрели ракету и установили, что она относится к первому классу опасности и содержит более 200 кг взрывчатого вещества.

Из-за угрозы для людей специалисты решили уничтожить ракету прямо на месте падения. Ее ликвидировали методом контролируемого подрыва.

Полиция напоминает: при обнаружении обломков ракет, беспилотников или подозрительных предметов нельзя к ним приближаться, касаться или перемещать. О находке следует сообщить по номерам 101, 102 или 112.

Напомним, ранее в Киеве взрывотехники обезвредили неразорванную боевую часть российского беспилотника "Гербера-2", упавшего в городе.