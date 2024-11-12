Стало известно, какую камеру в СИЗО выделили для скандальной руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы

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Руководитель Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа, подозреваемая в незаконном обогащении, содержится в столичном СИЗО в камере без улучшенных условий

Об этом сообщил начальник Киевского следственного изолятора Владимир Халавка, передает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

В ответе на запрос издания отмечается, что Татьяна Крупа находится в обычной камере, рассчитанной на четыре человека. Площадь камеры составляет 12,4 квадратных метров без учета санузла.

В том же изоляторе держат депутат Хмельницкого горсовета Светлану Баранскую, у которой нашли 1,5 миллиона незадекларированных долларов. Камера Баранской имеет примерно такую же площадь и условия.

В корпусном отделении №6, где находятся чиновницы, есть 12 прогулочных двориков. Заключенные здесь каждый день имеют прогулку, которая длится не менее часа.

Свидание администрация СИЗО разрешает только после соответствующего распоряжения следователя или суда, осуществляющих уголовное производство. В случае наличия разрешения заключенные могут иметь свидания от трех раз в месяц.

Также у заключенных есть возможность совершать телефонные звонки, в тюрьме установлены таксофоны, а также есть мобильные телефоны. Однако, чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо разрешение руководства СИЗО, которое предоставляется по письменному заявлению.

Напомним, 4 октября главу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу разоблачили на незаконном обогащении. В ее доме и на рабочем месте провели обыски, во время которых нашли большую сумму наличных - до 6 млн долларов в разной валюте.

Впоследствии суд удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал ряд имущества в уголовном производстве в отношении Крупы.

К слову, Татьяна Крупа на суде объяснила, откуда в ее доме взялось такое большое количество наличных, которое обнаружили во время обысков.