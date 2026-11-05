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На юге Одесской области в результате российской атаки повреждена энергетическая и гражданская инфраструктура

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате удара частично разрушено складское помещение службы доставки. Также повреждено административное здание частного предприятия по изготовлению медицинских изделий, в колледже и общежитии выбиты окна.

Предварительно, обошлось без пострадавших. На местах продолжается ликвидация последствий.

Напомним, в ночь на 5 ноября РФ атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-35 и 128 ударными БпЛА. Зафиксированы попадания на 18 локациях.