Фото: ОВА

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В результате обстрела повреждены частные дома, многоквартирные дома и автомобили.

Пострадали четыре человека. В больницу госпитализировали двух женщин в возрасте 47 и 87 лет. Обе находятся в состоянии средней тяжести. Еще две пострадавшие женщины будут лечиться амбулаторно.

Напомним, утром 5 ноября российские войска атаковали беспилотниками Днепр и Самар. Получили ранения три человека.