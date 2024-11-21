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21 ноября 2024, 19:15

Скандальной главе Хмельницкой МСЭК Крупе уменьшили залог на 200 млн гривен

21 ноября 2024, 19:15
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Апелляция Высшего антикоррупционного суда оставила под арестом главу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу. В то же время, коллегия судей уменьшила сумму залога с 500 до 300 миллионов гривен.

Об этом сообщила Апелляционная палата ВАКС, передает RegioNews.

Сторона защиты подала жалобу на постановление Печерского райсуда Киева от 7 октября о применении к Татьяне Крупы меры пресечения в виде содержания под стражей.

Судьи рассмотрели жалобу и решили частично удовлетворить ее. Суд отменил постановление Печерского районного суда Киева относительно меры пресечения и постановило новое, в соответствии с которым к чиновнице применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 300 млн грн.

Решение вступило в законную силу и обжалование не подлежит.

Напомним, в начале октября руководитель Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа стражи порядка разоблачили на незаконном обогащении. Во время обысков у нее обнаружили огромную сумму наличных - около 6 млн долларов в разной валюте. 5 ноября ВАКС арестовал ряд имущества Татьяны Крупы. Речь идет, в частности, и об изъятых во время обысков наличных. Впоследствии появилась информация, что после обысков сосед Крупы нашел во дворе дома две сумки с наличными.

К слову, ранее появилась информация, что руководитель Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа до сих пор сохраняет свою должность. Также известно, что ее контракт истечет только в ноябре 2025 года.

Также известно, что Татьяна Крупа находится в столичном СИЗО в камере без улучшенных условий.

Крупа на суде заявила, что большинство изъятых средств не принадлежат непосредственно ее семье, это якобы деньги "инвесторов" ее мужа.

Хмельницкая область МСЭК мера пресечения коррупция
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