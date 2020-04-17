В Хмельницком на Пасху не будут пускать людей на территорию церквей

В Хмельницком на Пасху возле каждой церкви будут дежурить по 4 полицейских, которые будут следить за соблюдением карантина

Фото: Этнохата

В Хмельницком на Пасху возле каждой церкви будут дежурить по 4 полицейских, которые будут следить за соблюдением карантина

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