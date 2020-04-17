В Хмельницком на Пасху не будут пускать людей на территорию церквей
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Независимый общественный портал.
Как сообщил заместитель мэра, руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации Владимир Гончарук, состоялась встреча городской власти с представителями всех религиозных конфессий. Участники собрания единодушно согласились уменьшить социальный контакт во время празднования Пасхи.
"Все священники будут призывать своих верующих оставаться дома и смотреть онлайн-трансляции богослужений. Сейчас есть договоренности с местными телеканалами о показе богослужений Православной церкви и Украинской греко-католической церкви. Аналогичный запрос поступил от Украинской православной церкви Московского патриархата”, – отметил вице-мэр.
Гончарук добавил, что во время церкових служб в храмах могут находиться не более 10 человек. Что касается праздничных богослужений, то двери храмов будут закрытыми и на территорию церквей не будут запускать людей.
"Возле каждой церкви будут дежурить правоохранительные органы и будут призывать людей, которые придут освящать корзины, возвращаться домой и там принять духовное освящение через онлайн-трансляции. Все меры будут приняты, чтобы не допустить повторных всплесков болезни”, – пояснил чиновник.
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