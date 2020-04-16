В Запорожье исполком отказался останавливать работу маршруток на период карантина

Члены исполнительного комитета Запорожского горсовета не приняли решение о запрете перевозки пассажиров маршрутками

Фото: горсовет Запорожья

Члены исполнительного комитета Запорожского горсовета не приняли решение о запрете перевозки пассажиров маршрутками

Об этом говорится на сайте горсовета, передает RegioNews.

Ранее проект оптимизации маршрутов появился на сайте мэрии, но позже его удалили по причине того, что его не поддержали члены исполкома. Документ отправили на доработку.

"Главная задача — не отменить работу автобусов малой вместимости, а оптимизировать маршруты с учетом уменьшения пассажиропотока в связи с соответствующим Постановлением Кабмина, которым предусмотрен проезд исключительно для определенных категорий населения по специальным справкам. Должно быть максимально сохранено и количество маршрутов, которое необходимо для обеспечения перевозки граждан в условиях карантина. При этом перевозками должны быть обеспечены все районы города. В случае принятия окончательного решения исполнительного комитета о внесении изменений в работу транспорта об этом будет сообщено дополнительно на официальном сайте городской власти", — сообщается на сайте мэрии.

Стоит напомнить, что 6 апреля мэр Владимир Буряк распорядился всему общественному транспорту выйти на маршруты. А уже 7 апреля президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам заявил, что распоряжение мэрии о работе транспорта идет против постановления Кабмина и на это уже отреагировали и СБУ, и Нацполиция.

Отметим, что по данным Минздрава, в Запорожской области уже 115 зараженных COVID-19. Так, коронавирус обнаружили в трех военнослужащих различных воинских частей Запорожского гарнизона, которые с 9 апреля находились на самоизоляции, так как контактировали с инфицированным лицом.