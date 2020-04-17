У Хмельницькому на Великдень не пускатимуть людей на територію церков

У Хмельницькому на Великдень біля кожної церкви чергуватиме по 4 поліцейських, які слідкуватимуть за дотриманням карантину

Фото: Етнохата

У Хмельницькому на Великдень біля кожної церкви чергуватиме по 4 поліцейських, які слідкуватимуть за дотриманням карантину

Про це пише RegioNews з посиланням на Незалежний громадський портал.

Як повідомив заступник мера, керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації Володимир Гончарук, відбулася зустріч міської влади з представниками всіх релігійних конфесій. Учасники зібрання одностайно погодилися зменшити соціальний контакт під час святкування Великодня.

"Усі священики закликатимуть своїх віруючих залишатися вдома і дивтися онлайн-трансляції богослужінь. Наразі є домовленості з місцевими телеканалами про показ богослужінь Православної церкви України і Української греко-католицької церкви. Аналогічний запит надійшов від Української православної церкви Московського патріархату”, – зазначив віце-мер.

Гончарук додав, що під час церкових служб у храмах можуть перебувати не більше 10 людей. Що стосується святкових богослужінь, то двері храмів будуть закритими і на територію церков не запускатимуть людей.

"Біля кожної церкви чергуватимуть правоохороні органи і закликатимуть людей, котрі прийдуть освячувати кошики, повертатися додому і там прийняти духовне освячення через онлайн-трансляції. Усі заходи вживатимуться, щоб недопустити повторних спалахів хвороби”, – пояснив посадовець.

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