Коронавирус в Украине: 501 новый случай, общее число заболевших - 4662

По данным Центра общественного здоровья, 17 апреля в Украине зафиксировано 4662 случая коронавируса COVID-19, в течение суток обнаружили 501 новый случай заболевания

Фото: flickr

По данным Центра общественного здоровья, 17 апреля в Украине зафиксировано 4662 случая коронавируса COVID-19, в течение суток обнаружили 501 новый случай заболевания

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что 125 пациентов умерли, 246 больных выздоровели.

Кроме того, за сутки коронавирусом COVID-19 заболели 31 ребенок и 91 медицинский работник. 11 детей и 12 врачей попали в больницы. Один случай зафиксирован в Вооруженных силах Украины.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 17 апреля 2020 года поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19.

По состоянию на пятницу больше всего больных коронавирусом зафиксировали в Черновицкой области, там насчитывают 759 больных. Второе место занимает Киев из 705 случаями коронавируса. Среди лидеров также Ивано-Франковская область, там заболели 427 человек.

Ситуация по другим регионам Украины выглядит следующим образом:

Тернопольская область - 353 случая;

Винницкая область - 296 случаев;

Киевская область - 253 случая;

Ровенская область - 240 случаев;

Кировоградская область - 218 случаев;

Львовская область - 203 случая;

Житомирская область - 177 случаев;

Закарпатская область - 150 случаев;

Черкасская область - 137 случаев;

Волынская область - 122 случая;

Запорожская область - 118 случаев;

Одесская область - 93 случая;

Днепропетровская область - 89 случаев;

Сумская область - 81 случай;

Харьковская область - 56 случаев;

Херсонская область - 51 случай;

Полтавская область - 41 случай;

Хмельницкая область - 38 случаев;

Николаевская область - 22 случая;

Черниговская область - 12 случаев.

Донецкая область - 12 случаев;

Луганская область - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО отсутствуют.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, за прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 4161 больного коронавирусом COVID-19.