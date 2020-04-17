Коронавирус в Украине: 501 новый случай, общее число заболевших - 4662
Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Отмечается, что 125 пациентов умерли, 246 больных выздоровели.
Кроме того, за сутки коронавирусом COVID-19 заболели 31 ребенок и 91 медицинский работник. 11 детей и 12 врачей попали в больницы. Один случай зафиксирован в Вооруженных силах Украины.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 17 апреля 2020 года поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19.
По состоянию на пятницу больше всего больных коронавирусом зафиксировали в Черновицкой области, там насчитывают 759 больных. Второе место занимает Киев из 705 случаями коронавируса. Среди лидеров также Ивано-Франковская область, там заболели 427 человек.
Ситуация по другим регионам Украины выглядит следующим образом:
Тернопольская область - 353 случая;
Винницкая область - 296 случаев;
Киевская область - 253 случая;
Ровенская область - 240 случаев;
Кировоградская область - 218 случаев;
Львовская область - 203 случая;
Житомирская область - 177 случаев;
Закарпатская область - 150 случаев;
Черкасская область - 137 случаев;
Волынская область - 122 случая;
Запорожская область - 118 случаев;
Одесская область - 93 случая;
Днепропетровская область - 89 случаев;
Сумская область - 81 случай;
Харьковская область - 56 случаев;
Херсонская область - 51 случай;
Полтавская область - 41 случай;
Хмельницкая область - 38 случаев;
Николаевская область - 22 случая;
Черниговская область - 12 случаев.
Донецкая область - 12 случаев;
Луганская область - 9 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО отсутствуют.
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Напомним, за прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 4161 больного коронавирусом COVID-19.
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