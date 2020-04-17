08:54  17 апреля
Киев остается вторым городом в мире по уровню загрязнения воздуха
09:34  17 апреля
Коронавирус в Украине: 501 новый случай, общее число заболевших - 4662
15:51  16 апреля
Рада приняла закон, который сделает невозможным бесконечное количество поправок
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
17 апреля 2020, 09:34 29

Коронавирус в Украине: 501 новый случай, общее число заболевших - 4662

Читайте також
українською мовою
17 апреля 2020, 09:34 29
Читайте також українською мовою
По данным Центра общественного здоровья, 17 апреля в Украине зафиксировано 4662 случая коронавируса COVID-19, в течение суток обнаружили 501 новый случай заболевания
Фото: flickr
По данным Центра общественного здоровья, 17 апреля в Украине зафиксировано 4662 случая коронавируса COVID-19, в течение суток обнаружили 501 новый случай заболевания

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что 125 пациентов умерли, 246 больных выздоровели.

Кроме того, за сутки коронавирусом COVID-19 заболели 31 ребенок и 91 медицинский работник. 11 детей и 12 врачей попали в больницы. Один случай зафиксирован в Вооруженных силах Украины.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 17 апреля 2020 года поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19.

По состоянию на пятницу больше всего больных коронавирусом зафиксировали в Черновицкой области, там насчитывают 759 больных. Второе место занимает Киев из 705 случаями коронавируса. Среди лидеров также Ивано-Франковская область, там заболели 427 человек.

Ситуация по другим регионам Украины выглядит следующим образом:

Тернопольская область - 353 случая;
Винницкая область - 296 случаев;
Киевская область - 253 случая;
Ровенская область - 240 случаев;
Кировоградская область - 218 случаев;
Львовская область - 203 случая;
Житомирская область - 177 случаев;
Закарпатская область - 150 случаев;
Черкасская область - 137 случаев;
Волынская область - 122 случая;
Запорожская область - 118 случаев;
Одесская область - 93 случая;
Днепропетровская область - 89 случаев;
Сумская область - 81 случай;
Харьковская область - 56 случаев;
Херсонская область - 51 случай;
Полтавская область - 41 случай;
Хмельницкая область - 38 случаев;
Николаевская область - 22 случая;
Черниговская область - 12 случаев.
Донецкая область - 12 случаев;
Луганская область - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО отсутствуют.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, за прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 4161 больного коронавирусом COVID-19.


коронавирус Украина карантин Минздрав статистика
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На въездах в Киев большие давки из-за обязательной термометрии
16 апреля 2020, 19:46
В Запорожье исполком отказался останавливать работу маршруток на период карантина
16 апреля 2020, 18:21
Во Львове решили вопрос работы рынков
16 апреля 2020, 17:34
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 08:09
Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
15 апреля 2020, 09:59
В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
12 апреля 2020, 12:19
Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"
13 апреля 2020, 13:57
Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт
14 апреля 2020, 19:06
ГБР отказало журналистам в доступе к информации о допросе Ермака
15 апреля 2020, 13:38
Последние Популярные
Мария Бурмака
Геннадий Москаль
Валерий Пекар
Все блоги »
Одесская область: кто контролирует автостанции региона
16 апреля 2020, 16:00
Пожар в Чернобыльской зоне: каких последствий ждать украинцам
16 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Все видео »
Александр Ярославский
Куратор Харьковской области по борьбе с COVID-19
Новинский Вадим
Куратор Херсонской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »