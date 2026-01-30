Фото: полиция

За прошедшие сутки под вражеским террором дронов, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 36 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили две многоэтажки и 9 частных домов. Также оккупанты повредили дом культуры, газопроводы, складские помещения и частный гараж и автомобили.

Из-за российских обстрелов погибли три человека, еще 10 получили ранения.

Напомним, в течение суток российские оккупанты нанесли 799 ударов по 33 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак на областной центр и Запорожский район получили ранения 67-летний мужчина и женщины 48 и 57 лет.