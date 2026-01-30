13:18  30 січня
У Києві судитимуть водія Porsche, який влаштував стрілянину після п'яної ДТП
30 січня
На Одещині жінка ледь не потонула в лимані, рятуючи свого собаку
30 січня
Після 9 днів без світла: у Києві сусіди посварилися через зарядку електрокара з вікна
30 січня 2026, 13:04

Росіяни обстріляли маршрутку в Херсоні: одна людина загинула

30 січня 2026, 13:04
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сьогодні 30 січня російські військові вчергове атакували маршрутку в Херсоні

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

"Російські терористи вчергове атакували маршрутку у Херсоні", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення.

Нагадаємо, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 36 населених пунктів Херсонської області. Загинули три людини, ще 10 – дістали поранення.

