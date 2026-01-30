Росіяни обстріляли маршрутку в Херсоні: одна людина загинула
Сьогодні 30 січня російські військові вчергове атакували маршрутку в Херсоні
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
"Російські терористи вчергове атакували маршрутку у Херсоні", – йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення.
Нагадаємо, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 36 населених пунктів Херсонської області. Загинули три людини, ще 10 – дістали поранення.
