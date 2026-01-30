Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

В ночь на 30 января враг атаковал Украину баллистической ракетой Искандер-М, а также 111 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 80 вражеских беспилотников.

Зафиксированы попадания баллистической ракеты и 25 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на двух локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, 29 января в 23:19 российские войска нанесли удар по многоэтажному дому в одном из спальных районов Запорожья. Масштабы повреждения уточняются.