Фото: поліція

ДТП за участі службового автомобіля поліції сталася у Херсоні в неділю, 7 грудня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліцейський з Корабельного відділу поліції №2, перебуваючи в наряді у складі слідчо-оперативної групи, керував службовим авто Renault Express. Під час руху проспектом 200-річчя неподалік від перехрестя з вулицею Карбишева він збив пішохода, який переходив дорогу. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Керівництво поліції області призначило за фактом ДТП службове розслідування. Досудове розслідування проводять слідчі теруправління ДБР.

