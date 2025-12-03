14:56  03 грудня
Буде домінувати антициклон. Синоптик розповіла, яку погоду очікувати 4 грудня
13:58  03 грудня
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв
13:25  03 грудня
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
03 грудня 2025, 17:19

Затримано ще одного правоохоронця, який продавав водійські посвідчення у Херсонській та Миколаївській областях

03 грудня 2025, 17:19
ілюстративне фото: з відкритих джерел
ДБР викрило ще одного правоохоронця, залученого до масштабної схеми продажу водійських посвідчень у Херсонській та Миколаївській областях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Діяльність угрупування, яке працювало на території Херсонської та Миколаївської областей, ДБР викрило у 2024 році. Схему організував колишній правоохоронець: він використав свій досвід та зв’язки, щоб налагодити систему "отримання прав під ключ" за гроші – без навчання та у максимально стислі строки.

Організатору та трьом його спільникам раніше вже повідомлено про підозру. Їм загрожує до 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та конфіскацію майна.

Як повідомлялось, у Херсоні затримали правоохоронця, який за гроші допомагав отримувати водійські посвідчення. Коштувала така "послуга" від 2 до 12,5 тис. гривень.

На Херсонщині через атаку дрона загинув літній чоловік
03 грудня 2025, 12:24
На Херсонщині через російські обстріли загинула одна людина, ще 3 – поранені
03 грудня 2025, 07:43
У Миколаєві затримали трьох учасників схеми ухилення від податків на 114 млн грн під час експорту зерна
02 грудня 2025, 20:33
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
На Житомирщині 36-річний чоловік повідомив про вибухівку у багатоповерхівці
03 грудня 2025, 19:11
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу та Нікопольщині: троє людей поранені, понівечена критична інфраструктура
03 грудня 2025, 18:54
Відключення світла по всій Україні: в Укренерго попередили, на що чекати 4 грудня
03 грудня 2025, 18:40
Трагедія на Вінниччині: куріння в оселі спричинило пожежу, загинула жінка
03 грудня 2025, 18:19
На окупованій території Запорізької області окупанти запроваджують нові правила для власників житла
03 грудня 2025, 18:15
Колишнього прем'єр-міністра України заочно засудили на 15 років за держзраду
03 грудня 2025, 18:07
Стало відомо, чому не передбачено збільшення зарплат військовим
03 грудня 2025, 18:05
Обіцяли допомогти з кредитом: на Рівненщині жінка віддала аферистам тисячі гривень
03 грудня 2025, 17:55
Кожен четвертий українець став менше заробляти, ніж торік
03 грудня 2025, 17:54
Європі важливо донести просту думку: якщо Україна впаде – ви будете наступні
03 грудня 2025, 17:45
