Затримано ще одного правоохоронця, який продавав водійські посвідчення у Херсонській та Миколаївській областях

ілюстративне фото: з відкритих джерел

ДБР викрило ще одного правоохоронця, залученого до масштабної схеми продажу водійських посвідчень у Херсонській та Миколаївській областях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Діяльність угрупування, яке працювало на території Херсонської та Миколаївської областей, ДБР викрило у 2024 році. Схему організував колишній правоохоронець: він використав свій досвід та зв’язки, щоб налагодити систему "отримання прав під ключ" за гроші – без навчання та у максимально стислі строки.

Організатору та трьом його спільникам раніше вже повідомлено про підозру. Їм загрожує до 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та конфіскацію майна.

Як повідомлялось, у Херсоні затримали правоохоронця, який за гроші допомагав отримувати водійські посвідчення. Коштувала така "послуга" від 2 до 12,5 тис. гривень.