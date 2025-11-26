22:09  26 листопада
26 листопада 2025, 22:09

У Херсоні росіяни вбили жінку з дитиною

26 листопада 2025, 22:09
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Російській військові з дрона скинули вибухівку на цивільний автомобіль

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"У Корабельному районі Херсона російські терористи вбили жінку з дитиною. Близько 19:40 окупанти скинули вибухівку з дрона на автівку, через що на місці загинула 34-річна херсонка та 6-річна дитина", – йдеться у повідомленні.

За його словами, також поранено 50-річного чоловіка.

Як повідомлялось, на Херсонщині військові РФ обстріляли маршрутку та поліцейське авто. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

