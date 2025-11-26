У Херсоні росіяни вбили жінку з дитиною
Російській військові з дрона скинули вибухівку на цивільний автомобіль
Як передає RegioNews, про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"У Корабельному районі Херсона російські терористи вбили жінку з дитиною. Близько 19:40 окупанти скинули вибухівку з дрона на автівку, через що на місці загинула 34-річна херсонка та 6-річна дитина", – йдеться у повідомленні.
За його словами, також поранено 50-річного чоловіка.
Як повідомлялось, на Херсонщині військові РФ обстріляли маршрутку та поліцейське авто. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.
