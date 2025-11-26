У Херсоні росіяни вбили жінку з дитиною

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російській військові з дрона скинули вибухівку на цивільний автомобіль

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"У Корабельному районі Херсона російські терористи вбили жінку з дитиною. Близько 19:40 окупанти скинули вибухівку з дрона на автівку, через що на місці загинула 34-річна херсонка та 6-річна дитина", – йдеться у повідомленні.

За його словами, також поранено 50-річного чоловіка.

