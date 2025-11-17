Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

Взрывотехники полиции Ровенской области уничтожили обломки беспилотника, найденного фермером во время полевых работ в Херсонской области. Неразорвавшийся дрон был оперативно обезврежен и утилизирован на специальной площадке.

Взрывотехник осматривает обломки дрона

По данным пресс-службы полиции, почти через два месяца созданный отряд взрывотехников ликвидировал около 700 боеприпасов армии РФ. Специалисты отмечают, что опасность поступает не только с земли, но и с воздуха – ежедневные обстрелы FPV-дронами в Херсонской области стали реальностью, требующей постоянной готовности.

Правоохранители подчеркивают, что каждый ликвидированный взрывной предмет – это маленький, но весомый шаг по безопасности граждан. Специалисты продолжают работу по проверке территорий и обезвреживанию опасных объектов в Херсонской области.

Напомним, в Румынии провели экстренную эвакуацию населения после того, как в результате ночной атаки РФ на Измаил вспыхнул пожар на судне с нефтяным газом у границы.