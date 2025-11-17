18:43  17 ноября
Стало известно, как будут отключать свет 18 ноября
16:16  17 ноября
В Украине значительно похолодает, но иногда ожидается до +17
14:35  17 ноября
Вспышка гепатита А на Закарпатье: в туристической деревне вводят ограничения
17 ноября 2025, 20:41

В Херсонской области фермер обнаружил обломки беспилотника: взрывотехники ликвидировали опасные боеприпасы

17 ноября 2025, 20:41
Фото: Национальная полиция Украины
Взрывотехники Ровенской области обезвредили обломки вражеского дрона и продолжают ликвидацию боеприпасов в Херсонской области

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

Взрывотехники полиции Ровенской области уничтожили обломки беспилотника, найденного фермером во время полевых работ в Херсонской области. Неразорвавшийся дрон был оперативно обезврежен и утилизирован на специальной площадке.

Взрывотехник осматривает обломки дрона

По данным пресс-службы полиции, почти через два месяца созданный отряд взрывотехников ликвидировал около 700 боеприпасов армии РФ. Специалисты отмечают, что опасность поступает не только с земли, но и с воздуха – ежедневные обстрелы FPV-дронами в Херсонской области стали реальностью, требующей постоянной готовности.

Правоохранители подчеркивают, что каждый ликвидированный взрывной предмет – это маленький, но весомый шаг по безопасности граждан. Специалисты продолжают работу по проверке территорий и обезвреживанию опасных объектов в Херсонской области.

Напомним, в Румынии провели экстренную эвакуацию населения после того, как в результате ночной атаки РФ на Измаил вспыхнул пожар на судне с нефтяным газом у границы.

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
