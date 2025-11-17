18:43  17 ноября
Стало известно, как будут отключать свет 18 ноября
16:16  17 ноября
В Украине значительно похолодает, но иногда ожидается до +17
14:35  17 ноября
Вспышка гепатита А на Закарпатье: в туристической деревне вводят ограничения
17 ноября 2025, 18:06

В Румынии проводят эвакуацию из-за атаки РФ на Украину: детали

17 ноября 2025, 18:06
В результате ночной атаки дронов на территорию Украины в районе города Измаил Одесской области вспыхнул пожар на судне, загруженном сжиженным нефтяным газом. Из-за близости к границе Румынии и характера груза местные власти оперативно провели первую оценку потенциальных рисков и ввели предупредительную эвакуацию.

Об этом сообщает Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям Румынии, передает RegioNews.

Учитывая возможные последствия, органы местной власти в координации со структурами Министерства внутренних дел Румынии, ответственными за реагирование на чрезвычайные ситуации, приняли решение о превентивной эвакуации находящихся поблизости людей и животных. Эта мера будет действовать до полной ликвидации любых угроз для населения.

Параллельно был активирован Окружной комитет по чрезвычайным ситуациям, постоянно отслеживающий развитие событий и координирующий все необходимые меры реагирования. Для оценки и мониторинга рисков в район отправились главный инспектор, префект округа и подразделения пожарных, осуществляющих разведку, наблюдение и оперативное сопровождение.

По состоянию на данный момент из населенного пункта Плаура эвакуированы 15 человек, которых транспортировали в село Сеатальхиой в специально подготовленные места, предоставленные местными властями. Операция продолжается.

Из-за опасной ситуации, зафиксированной вблизи румыно-украинской границы в районе Плаура, уезд Тульча, инспекторат ISU Tulcea направил жителям региона сообщение RO-ALERT с предупреждением и указаниями безопасности в радиусе около 5 км.

Текст сообщения RO-ALERT:

"Основной риск – взрыв в районе Плаура. Избегайте территории и оставляйте опасную зону! Следуйте рекомендациям властей, включая инструкции служб, проводящих эвакуацию на открытой местности, ограничение движения и перенаправление маршрутов".

Как известно, в ночь на 17 ноября россияне атаковали дронами морской порт в Измаиле Одесской области. В результате атаки повреждена портовая инфраструктура и несколько гражданских судов, находившихся у причалов. Кроме портовой инфраструктуры и судов, в результате ночной атаки россиян на Одесскую область была повреждена энергетическая инфраструктура.

эвакуация газ Румыния судно Измаил Одесская область
