Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

Вибухотехніки поліції Рівненщини знищили уламки безпілотника, знайденого фермером під час польових робіт на Херсонщині. Дрон, який не розірвався, був оперативно знешкоджений та утилізований на спеціальному майданчику.

Вибухотехнік оглядає уламки дрона

За даними пресслужби поліції, майже за два місяці зведений загін вибухотехніків ліквідував близько 700 боєприпасів армії РФ. Фахівці відзначають, що небезпека надходить не лише з землі, а й із повітря – щоденні обстріли FPV-дронами на Херсонщині стали реальністю, що потребує постійної готовності.

Правоохоронці підкреслюють, що кожен ліквідований вибуховий предмет – це маленький, але вагомий крок для безпеки громадян. Фахівці продовжують роботу з перевірки територій та знешкодження небезпечних об’єктів на Херсонщині.

