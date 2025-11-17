18:43  17 листопада
Стало відомо, як відключатимуть світло 18 листопада
16:16  17 листопада
В Україні значно похолодає, але подекуди очікується до +17
14:35  17 листопада
Спалах гепатиту А на Закарпатті: у туристичному селі вводять обмеження
17 листопада 2025, 20:41

На Херсонщині фермер виявив уламки безпілотника: вибухотехніки ліквідували небезпечні боєприпаси

17 листопада 2025, 20:41
Фото: Національна поліція України
Вибухотехніки Рівненщини знешкодили уламки ворожого дрона та продовжують ліквідацію боєприпасів на Херсонщині

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

Вибухотехніки поліції Рівненщини знищили уламки безпілотника, знайденого фермером під час польових робіт на Херсонщині. Дрон, який не розірвався, був оперативно знешкоджений та утилізований на спеціальному майданчику.

Вибухотехнік оглядає уламки дрона

За даними пресслужби поліції, майже за два місяці зведений загін вибухотехніків ліквідував близько 700 боєприпасів армії РФ. Фахівці відзначають, що небезпека надходить не лише з землі, а й із повітря – щоденні обстріли FPV-дронами на Херсонщині стали реальністю, що потребує постійної готовності.

Правоохоронці підкреслюють, що кожен ліквідований вибуховий предмет – це маленький, але вагомий крок для безпеки громадян. Фахівці продовжують роботу з перевірки територій та знешкодження небезпечних об’єктів на Херсонщині.

Нагадаємо, у Румунії провели екстрену евакуацію населення після того, як внаслідок нічної атаки РФ на Ізмаїл спалахнула пожежа на судні з нафтовим газом біля кордону.

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Підозрюваний у "справі Енергоатому" Басов оскаржує рішення щодо тримання під вартою та заставу 40 млн грн
17 листопада 2025, 21:05
В уряді пропонують створити посаду координатора з боротьби з антисемітизмом
17 листопада 2025, 19:33
На Дніпропетровщині чоловік убив свою 86-річну матір під час конфлікту
17 листопада 2025, 19:15
Поліцейські з'ясовують обставини смертельної ДТП на Одещині
17 листопада 2025, 19:12
Стало відомо, коли Умєров повернеться в Україну
17 листопада 2025, 18:58
Що відбувається навколо детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова
17 листопада 2025, 18:58
Росіяни били по трьох районах Дніпропетровщини: двоє загиблих, троє поранених
17 листопада 2025, 18:55
Стало відомо, як відключатимуть світло 18 листопада
17 листопада 2025, 18:43
На Рівненщині водій іномарки збив на смерть пенсіонерку
17 листопада 2025, 18:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
