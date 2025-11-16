На Херсонщині РФ обстріляла маршрутку та поліцейське авто: є загиблі та поранені
Російська армія продовжує терор мирного населення Херсонщини. Протягом минулої доби ворог застосовував артилерію, безпілотники різних типів та скиди вибухових пристроїв із БПЛА
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, в результаті обстрілів постраждали 39 приватних і 7 багатоквартирних будинків, пошкоджено газопроводи, лінії електропередач, три автомобілі, комунальну установу, маршрутний автобус, службовий автомобіль поліції, торговий кіоск та гараж.
У Дніпровському районі загинула 88-річна жінка, також зазнали пошкоджень гараж та автомобіль.
У Микільському районі загинув 37-річний чоловік.
У Білозерці отримав поранення 53-річний чоловік, у нього діагностовано струс мозку.
У Центральному районі Херсона зафіксовано два випадки поранень: 51-річну жінку з осколковим пораненням голови та 70-річного чоловіка з акуобаротравмою та втратою слуху.
У Корабельному районі загинув 75-річний чоловік, ще двоє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Тут також пошкоджено п'ять приватних будинків і один багатоквартирний.
Протягом дня в Корабельному районі постраждала 84-річна жінка, у неї акуобаротравма та гіпертонічний криз.
У Комишанах тяжко поранена 61-річна жінка, у якої діагностовано проникаючу черепно-мозкову травму.
Увечері в Херсоні через удари безпілотників отримали поранення двоє місцевих мешканців – 56-річний та 37-річний чоловіки.
Нагадаємо, сьогодні, 16 листопада, ворог атакував Холодногірський район Харкова, використовуючи безпілотник типу "Молнія". Удар припав на дитячий майданчик. На щастя, обійшлося без постраждалих і загиблих.