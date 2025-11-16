На Херсонщині РФ обстріляла маршрутку та поліцейське авто: є загиблі та поранені

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, в результаті обстрілів постраждали 39 приватних і 7 багатоквартирних будинків, пошкоджено газопроводи, лінії електропередач, три автомобілі, комунальну установу, маршрутний автобус, службовий автомобіль поліції, торговий кіоск та гараж.

У Дніпровському районі загинула 88-річна жінка, також зазнали пошкоджень гараж та автомобіль.

У Микільському районі загинув 37-річний чоловік.

У Білозерці отримав поранення 53-річний чоловік, у нього діагностовано струс мозку.

У Центральному районі Херсона зафіксовано два випадки поранень: 51-річну жінку з осколковим пораненням голови та 70-річного чоловіка з акуобаротравмою та втратою слуху.

У Корабельному районі загинув 75-річний чоловік, ще двоє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Тут також пошкоджено п'ять приватних будинків і один багатоквартирний.

Протягом дня в Корабельному районі постраждала 84-річна жінка, у неї акуобаротравма та гіпертонічний криз.

У Комишанах тяжко поранена 61-річна жінка, у якої діагностовано проникаючу черепно-мозкову травму.

Увечері в Херсоні через удари безпілотників отримали поранення двоє місцевих мешканців – 56-річний та 37-річний чоловіки.



