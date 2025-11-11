17:59  11 ноября
Завтра в Украине будет холодно и дождливо
08:44  11 ноября
Во Львове вспышка кишечной инфекции в лицее: госпитализированы 17 человек
07:49  11 ноября
Трагическое ДТП на Ровещине: 16-летний юноша сбил мужчину и загадочно умер
11 ноября 2025, 16:52

Зеленский посетил Херсон: что сказал президент

11 ноября 2025, 16:52
Президент Владимир Зеленский 11 ноября приехал в Херсон в третью годовщину освобождения города от российских окупантов. Во время визита он поблагодарил военных и жителей за мужество и отметил важность усиления обороноспособности города

Об этом сообщает пресс-служба ОП, передает RegioNews.

"Сегодня в Херсоне. Уже третья годовщина освобождения города от россиян – оккупанты убежали отсюда, и мы помним, как смелость наших людей сделала это, как украинские флаги вернулись в город. Благодарю каждого нашего воина, кто сражался ради Херсона, каждого, кто защищает этот прекрасный город сейчас – жизнь наших людей", – сказал президент.

Зеленский провел совещание с представителями сил беспилотных систем и другими оборонными подразделениями, где определили меры по усилению защиты Херсона. По его словам, ежемесячно город испытывает тысячи ударов российских дронов.

"Наши Силы беспилотных систем, Птицы Мадяра и другие подразделения увеличат здесь возможности защиты. Важно реализовать все определенное, а правительство поможет с задачами защиты дорог и логистики", – добавил Зеленский.

Во время визита президент посетил херсонскую больницу, работающую в зоне обстрелов, и пообщался с врачами и пациентами. Он также заслушал доклад о строительстве новых медицинских объектов в Херсонской области, отметив, что уже 11 заведений имеют подземные больницы для безопасной работы персонала.

Напомним, что российские обстрелы Херсона продолжаются регулярно. 9 ноября армия РФ атаковала Корабельный район города, ранены.

11 ноября 2025
