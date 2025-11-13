У Херсоні затримали правоохоронця, який за гроші допомагав отримувати водійські посвідчення

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Встановлено, що правоохоронець брав кошти від знайомих, обіцяючи їм успішне складання теоретичного та практичного іспитів без фактичної перевірки знань та навичок. Надалі він також гарантував безперешкодне отримання водійських прав.

"Чоловік діяв як посередник у корупційній схемі, передаючи частину отриманих хабарів організаторам, які вже є фігурантами окремого розслідування ДБР", – йдеться у повідомленні.

Слідство задокументувало щонайменше три епізоди одержання неправомірної вигоди, суми якої склали 2, 5 та 12,5 тис. гривень.

Правоохоронцю повідомлено про підозру. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

