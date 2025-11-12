12:50  12 листопада
СБУ запобігла серії терактів у Києві
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
На Львівщині перекинувся шкільний автобус: є постраждалі
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Володимир Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України з відзначенням орденом "Золота Зірка" фермеру із Херсонщини Олександру Гордієнку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс Президента України.

Відомо, що чоловік самостійно розміновував поля та збивав російські дрони.

"За громадянську мужність, героїчне служіння Українському народові, виявлені під час подій, пов’язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України, постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ГОРДІЄНКУ Олександру Дмитровичу – голові Громадської організації "Асоціація фермерів та приватних землевласників Херсонської області" (посмертно)", – йдеться у тексті указу.

Нагадаємо, раніше Рада підтримала надання звання Героя України загиблому фермеру з Херсонщини Олександру Гордієнку. Чоловік загинув 5 вересня. Його автомобіль атакував російський дрон.

