Загиблий фермер із Херсонщини може отримати звання Героя України

фото: Суспільне Херсон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Суспільне. Херсон".

"Перший крок – це була петиція, треба було зібрати 25 000 голосів. Другий крок – Верховна Рада затвердила рішення, що можна передавати далі на Офіс Президента цю петицію. І третій крок – чекаємо рішення Президента", – повідомила донька Олександра Гордієнка журналістам.

Нагадаємо, голова Асоціації фермерів Херсонської області та депутат облради Олександр Гордієнко загинув 5 вересня на Херсонщині. Автомобіль чоловіка атакував російський дрон.