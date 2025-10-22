Загиблий фермер із Херсонщини може отримати звання Героя України
Рада підтримала надання звання Героя України загиблому фермеру з Херсонщини Олександру Гордієнку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Суспільне. Херсон".
"Перший крок – це була петиція, треба було зібрати 25 000 голосів. Другий крок – Верховна Рада затвердила рішення, що можна передавати далі на Офіс Президента цю петицію. І третій крок – чекаємо рішення Президента", – повідомила донька Олександра Гордієнка журналістам.
Нагадаємо, голова Асоціації фермерів Херсонської області та депутат облради Олександр Гордієнко загинув 5 вересня на Херсонщині. Автомобіль чоловіка атакував російський дрон.
