В Херсоне загорелась квартира: есть погибшие
Спасатели сообщили о пожаре в Херсоне. К сожалению, в результате инцидента погибли люди
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.
Инцидент произошел ночью. Спасателям сообщили, что произошел пожар в квартире многоэтажного дома в одном из районов Херсона. Когда они приехали на вызов, потушили пламя, которое охватило домашние вещи в квартире.
К сожалению, во время тушения пожара обнаружили тела двух погибших людей. Причины пожара будут устанавливаться специалистами.
Напомним, что полиция расследует гибель отца и двоих детей в пожаре в Киевской области. Трагедия произошла в селе Процев Бориспольского района в ночь на 5 октября.
