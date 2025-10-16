Фото: ГСЧС

Спасатели сообщили о пожаре в Херсоне. К сожалению, в результате инцидента погибли люди

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Инцидент произошел ночью. Спасателям сообщили, что произошел пожар в квартире многоэтажного дома в одном из районов Херсона. Когда они приехали на вызов, потушили пламя, которое охватило домашние вещи в квартире.

К сожалению, во время тушения пожара обнаружили тела двух погибших людей. Причины пожара будут устанавливаться специалистами.

