Фото: ДСНС

Рятувальники повідомили про пожежу в Херсоні. На жаль, внаслідок інциденту загинули люди

передає RegioNews.

Інцидент стався вночі. Рятувальникам повідомили, що сталась пожежа у квартирі багатоповерхового будинку в одному з районів Херсона. Коли вони приїхали на виклик, то загасили полум'я, яке охопило домашні речі у квартирі.

На жаль, під час гасіння пожежі знайшли тіла двох загиблих людей. Причини пожежі будуть встановлювати фахівці.

