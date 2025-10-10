фото: Facebook

За прошедшие сутки, 9 октября, под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились 28 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов област. В частности, повредили 9 частных и 5 многоквартирных домов. Также оккупанты повредили здание банка, магазин, гараж и частные автомобили.

Из-за российских ударов один человек погиб, еще 6 получили ранения.

Напомним, из-за последствий массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины на территории Сумской, Полтавской и Харьковской областей 10 октября введены графики аварийных отключений электроэнергии.