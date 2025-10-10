фото: Facebook

Впродовж минулої доби, 9 жовтня, під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували 28 населених пунктів Херсонської області

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів област. Зокрема, пошкодили 9 приватних та 5 багатоквартирних будинків. Також окупанти понівечили будівлю банку, магазин, гараж та приватні автомобілі.

Через російські удари одна людина загинула, ще 6 – отримали поранення.

Нагадаємо, через наслідки масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру України на території Сумської, Полтавської та Харківської областей 10 жовтня запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії.