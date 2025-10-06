Фото: ОВА

У понеділок, 6 жовтня, близько 06:30 російські війська обстріляли село Чорнобаївка на Херсонщині

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА, передає RegioNews.

Внаслідок атаки тяжкі поранення отримала 18-річна дівчина, яка в момент удару перебувала на стадіоні. Її госпіталізували з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією й уламковими пораненнями живота та ноги.

У власній оселі постраждала 76-річна місцева жителька – у неї вибухова й черепно-мозкова травми, контузія та уламкові поранення грудної клітки, руки й голови. Стан жінки – середньої тяжкості.

Також до лікарні доставили ще одну поранену – 57-річну жінку, яка також перебувала на стадіоні під час обстрілу. Вона дістала вибухову травму та уламкові поранення тулуба і ніг.

Усі постраждалі перебувають під наглядом медиків, їм надають необхідну допомогу.

Оновлення о 10:00: Стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок російського обстрілу Чорнобаївки. До лікарні госпіталізували 81-річну жінку з контузією, травмою коліна, вибуховою та черепно-мозковою травмами. Стан постраждалої – середньої тяжкості.

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня російська армія атакувала Україну 116-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 83 дрони.