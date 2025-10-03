20:20  03 жовтня
Грози на півдні та мокрий сніг у Карпатах: що чекати від погоди 4 жовтня
20:45  03 жовтня
У Києві судили чоловіка, який працював на росіян
16:26  03 жовтня
На Чернігівщині троє дітей та жінка отруїлися чадним газом
03 жовтня 2025, 20:55

"Директорку" школи на Херсонщині засудили за роботу на ворога

03 жовтня 2025, 20:55
Ілюстративне фото
Херсонський суд визнав жінку винною у пособництві ворогу. Відомо, що вона в окупантів була "директоркою" школи

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Восени 2022 року жінка в захопленому росіянами Генічеську обвинувачена стала "директором" навчального закладу, створеного окупантами на базі комунального палацу творчості дітей та юнацтва. Тоді вона реєструвала навчальний заклад за законодавством РФ, а також набирала туди працівників. Зокрема, колаборантка замінювала українську символіку на російську.

У вересні 2023 року вона давала інтерв'ю російським журналістам. Там вона розповідала про свою роботу на окупантів. Влітку 2024 року вона дякувала так званого правоохоронного органу "МЧС России по Херсонской области", а також "Фонду поддержки социально значимых проектов города Москва". Це відео в інтернеті поширило так зване "Министерство образования и науки Херсонской области".

У квітні 2025 року в окупованому селі Новоолексіївка вона знову роздавала інтерв'ю росіянам. Після цього вона якось опинилась на підконтрольній Україні території, і тоді її затримали правоохоронці.

На суді жінка визнала свою провину. За її словами, вона усвідомлювала, що заклад освіти створено окупаційною адміністрацією на підтримку легітимності російської влади. Тепер вона розкаюється.

Суд призначив їй покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, на Харківщині судили чоловіка, який допомагав окупантам, повідомляючи їм про сусідів, що виступали проти окупації. Його визнали винним у пособництві державі-агресору.

колаборант суд Херсонська область
