Ілюстративне фото

Заступник голови ОВА Євген Іванов провів виїзне засідання платформи «Діалог влади та бізнесу». Учасники зустрічі ознайомилися з практичними рішеннями для спрощення податкових процедур і новими сервісами для ведення бізнесу

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

"Всебічна та ефективна підтримка сфери підприємництва у регіоні – один із пріоритетних напрямів діяльності обласної військової адміністрації. Спільно створюємо умови для функціонування якомога більшої кількості прозорих консультаційних механізмів та електронних сервісів. Продовжуємо комунікувати з представниками підприємницької спільноти на системному рівні для оперативного реагування на виклики, з якими стикається бізнес в умовах повномасштабної війни", - каже заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

Зазначається, що у вересні на Харківщині запустили "Офіс податкових консультантів. Установа обладнана сімома робочими місцями, де спеціалісти надають консультації з оподаткування юридичних і фізичних осіб, податкового аудиту, трансфертного ціноутворення, електронних сервісів та погашення податкових боргів.

Начальник ГУ ДПС у Харківській області Владислав Селезень зауважив, що головним завданням є зробити податкову систему зрозумілою та безбар'єрною для підприємців.

Зазначається, що за вісім місяців 2025 року до зведеного бюджету регіону надійшло майже 47 млрд грн, з яких 16 млрд грн – до місцевих бюджетів громад та міста. Загальний розмір єдиного соціального внеску по області за вказаний період становить 19,5 млрд грн, військовий збір – 4,5 млрд грн. Порівняно з минулим роком динаміка становить майже 5 млрд грн.

Під час зустрічі презентували можливості електронного кабінету платника податків та мобільного застосунку "Моя податкова". Відомо, що 97% звітності в області підприємці можуть подавати в електронному вигляді. Таким чином, і підприємці, і фізичні особи можуть отримувати ключові послуги онлайн, подавати звітність, переглядати нарахування, сплачувати податки та вести листування з податковою.

Нагадаємо, завдяки співпраці Харківської обласної військової адміністрації і латвійських партнерів область отримала сучасне телекомунікаційне обладнання. Воно дозволить підвищити кіберзахист цифрової інфраструктури області, забезпечити стабільний інтернет-зв'язок у деокупованих громадах і посилити доступність мешканців до онлайн-послуг.