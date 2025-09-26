00:50  26 вересня
В Україні подорожчали яйця: які тепер ціни
08:50  26 вересня
На Сумщині чоловік підірвався на міні, збираючи гриби
08:32  26 вересня
У Києві директорка автошколи продавала фіктивні свідоцтва про навчання
UA | RU
UA | RU
26 вересня 2025, 20:15

На Харківщині підприємців забезпечують інструментами для розвитку бізнесу

26 вересня 2025, 20:15
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Заступник голови ОВА Євген Іванов провів виїзне засідання платформи «Діалог влади та бізнесу». Учасники зустрічі ознайомилися з практичними рішеннями для спрощення податкових процедур і новими сервісами для ведення бізнесу

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

"Всебічна та ефективна підтримка сфери підприємництва у регіоні – один із пріоритетних напрямів діяльності обласної військової адміністрації. Спільно створюємо умови для функціонування якомога більшої кількості прозорих консультаційних механізмів та електронних сервісів. Продовжуємо комунікувати з представниками підприємницької спільноти на системному рівні для оперативного реагування на виклики, з якими стикається бізнес в умовах повномасштабної війни", - каже заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

Зазначається, що у вересні на Харківщині запустили "Офіс податкових консультантів. Установа обладнана сімома робочими місцями, де спеціалісти надають консультації з оподаткування юридичних і фізичних осіб, податкового аудиту, трансфертного ціноутворення, електронних сервісів та погашення податкових боргів.

Начальник ГУ ДПС у Харківській області Владислав Селезень зауважив, що головним завданням є зробити податкову систему зрозумілою та безбар'єрною для підприємців.

Зазначається, що за вісім місяців 2025 року до зведеного бюджету регіону надійшло майже 47 млрд грн, з яких 16 млрд грн – до місцевих бюджетів громад та міста. Загальний розмір єдиного соціального внеску по області за вказаний період становить 19,5 млрд грн, військовий збір – 4,5 млрд грн. Порівняно з минулим роком динаміка становить майже 5 млрд грн.

Під час зустрічі презентували можливості електронного кабінету платника податків та мобільного застосунку "Моя податкова". Відомо, що 97% звітності в області підприємці можуть подавати в електронному вигляді. Таким чином, і підприємці, і фізичні особи можуть отримувати ключові послуги онлайн, подавати звітність, переглядати нарахування, сплачувати податки та вести листування з податковою.

Нагадаємо, завдяки співпраці Харківської обласної військової адміністрації і латвійських партнерів область отримала сучасне телекомунікаційне обладнання. Воно дозволить підвищити кіберзахист цифрової інфраструктури області, забезпечити стабільний інтернет-зв'язок у деокупованих громадах і посилити доступність мешканців до онлайн-послуг.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
бізнес Харківська область
"Системно працюємо з депутатами Верховної Ради України для посилення підтримки громад Харківської області", — Олег Синєгубов
23 вересня 2025, 16:30
YASNO приймає заявки на грант: хто може отримати допомогу на бізнес
22 вересня 2025, 14:05
Всі новини »
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 тисяч доларів за зняття з обліку: на Київщині викрили керівника КП, який обіцяв вплинути на ВЛК
26 вересня 2025, 20:30
На Харківщині з'явилась нова підземна школа
26 вересня 2025, 19:55
Погрожували депортацією: з Херсонщини врятували ще одну групу дітей
26 вересня 2025, 19:45
У Запоріжжі біля "підземних шкіл" з'являться сучасні спортмайданчики
26 вересня 2025, 19:25
На Вінниччині затримали чоловіка, який намагався переправити за $7000 призовника до Молдови
26 вересня 2025, 18:10
Міжнародна кіберсхема: шахраї вкрали понад $1,5 млн із держустанови США
26 вересня 2025, 18:00
Трагедія у столиці: під час пожежі в 9-поверхівці загинула людина
26 вересня 2025, 17:37
Погрожував вбивством власній сестрі: на Харківщині судили чоловіка, який перейшов на бік ворога
26 вересня 2025, 17:35
На Львівщині поліцейський на авто збив лося: загинув 63-річний пасажир
26 вересня 2025, 17:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »