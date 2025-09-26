00:50  26 вересня
26 вересня 2025, 19:45

Погрожували депортацією: з Херсонщини врятували ще одну групу дітей

26 вересня 2025, 19:45
Ілюстративне фото
З тимчасово окупованої Херсонщини врятували ще одну групу дітей. Це хлопчики та дівчата віком від 7 до 17 років. Всі вони жили під тиском окупаційної влади

Про це повідомив голова Херсонської ОВА, передає RegioNews.

За словами Олександра Прокудіна, серед них був 17-річний хлопець, який побував на багатогодинному допиті через проукраїнську позицію. Його росіяни допитували без батьків та законних представників. Йому погрожували, його залякували.

15-річний хлопець та його 13-річна сестра майже три роки уникали російської школи. Проте окупаційна влада поставила батькам ультиматум: або діти йдуть навчатися за російською програмою, або вся родина має виїжджати.

"Сьогодні всі діти - вже у безпеці. Вони отримують психологічну підтримку й можуть розпочати нове життя у вільній Україні", - пише голова ОВА.

Нагадаємо, Україні від початку повномасштабної війни вдалося повернути понад тисячу викрадених Росією дітей. Проте понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем РФ.

