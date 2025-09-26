00:50  26 вересня
В Україні подорожчали яйця: які тепер ціни
08:50  26 вересня
На Сумщині чоловік підірвався на міні, збираючи гриби
08:32  26 вересня
У Києві директорка автошколи продавала фіктивні свідоцтва про навчання
26 вересня 2025, 12:49

Росіяни масовано атакують Херсон: в ОВА показали наслідки

26 вересня 2025, 12:49
Фото: скриншот
Зранку 26 вересня російські війська інтенсивно обстрілюють Херсон

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Близько 08:30 окупанти вдарили артилерією по центральній частині міста. Один із снарядів влучив у маршрутне таксі – транспорт повністю знищений. Постраждала 48-річна пасажирка: у неї опіки обличчя, контузія та черепно-мозкові травми. Жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Перед тим ворог завдав авіаудару по місту. Були пошкоджені адміністративна будівля та близько 70 приватних будинків.

Близько 10:00 росіяни атакували Центральний район Херсона. Снаряд влучив у багатоповерхівку. Внаслідок удару потрощені квартири, а також згоріли автівки, що були припарковані поруч.

Через цю ворожу атаку на вулиці загинула 74-річна жінка. Ще двоє людей постраждали у власних оселях: 55-річний чоловік та 84-річна жінка отримали контузії та черепно-мозкові травми. Їм надали медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня російська армія атакувала Україну 154-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди". Сили ППО знешкодили 128 дронів.

26 вересня 2025
