Фото: скриншот

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Близько 08:30 окупанти вдарили артилерією по центральній частині міста. Один із снарядів влучив у маршрутне таксі – транспорт повністю знищений. Постраждала 48-річна пасажирка: у неї опіки обличчя, контузія та черепно-мозкові травми. Жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Перед тим ворог завдав авіаудару по місту. Були пошкоджені адміністративна будівля та близько 70 приватних будинків.

Близько 10:00 росіяни атакували Центральний район Херсона. Снаряд влучив у багатоповерхівку. Внаслідок удару потрощені квартири, а також згоріли автівки, що були припарковані поруч.

Через цю ворожу атаку на вулиці загинула 74-річна жінка. Ще двоє людей постраждали у власних оселях: 55-річний чоловік та 84-річна жінка отримали контузії та черепно-мозкові травми. Їм надали медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня російська армія атакувала Україну 154-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди". Сили ППО знешкодили 128 дронів.