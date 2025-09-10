Из-за засухи аграрии Херсонщины потеряли почти миллиард гривен

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на UkrAgroConsult.

По словам директора департамента развития сельского хозяйства и орошения Херсонской областной военной администрации Дмитрия Юнусова, фермеры начинают собирать подсолнечник, но в некоторых хозяйствах он даже не взошел. А где взошел, урожайность очень низкая, кое-где всего 2-3 центнера с гектара.

"Если брать среднюю урожайность по области, то она очень-очень печальная. В полтора-два раза ниже, чем в прошлом. Хотя площади посевов увеличили. В прошлом году посеяли 153 тыс. гектаров всех культур, а в этом – 230 тыс. гектаров", – говорится в сообщении.

Как отмечается, значительные площади посевов погибли из-за неблагоприятных погодных условий: заморозки весной, засухи летом.

Напомним, на конец августа в Украине было собрано более 28 370 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых. Больше всего зерна собрали в Одесской области –3 447,2 тыс. тонн с площади 1 087 тыс. га.