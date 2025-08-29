17:45  29 августа
29 августа 2025, 17:41

Жатва-2025: в каких регионах собрали больше всего зерна

29 августа 2025, 17:41
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 29 августа в Украине собрано более 28 370 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельское хозяйство.

По данным ведомства, украинские аграрии собрали:

  • Пшеницы – 21 858,2 тыс. тонн на площади 5000,5 тыс. га;
  • Ячменя – 5 159,2 тыс. тонн на площади 1 343,0 тыс. га;
  • Гороха – 585 тыс. тонн на площади 262,3 тыс. га.

Среди регионов-лидеров:

  • Одесская область – собрано 3447,2 тыс. тонн с площади 1087 тыс. га.
  • Винницкая область – собрано 2385,8 тыс. тонн с площади 423,7 тыс. га.
  • Хмельницкая – собрано 2102,3 тыс. тонн с площади 299,8 тыс. га.
  • Кировоградская область – собрано 2206,0 тыс. тонн с площади 534,1 тыс. га.

Напомним, более 70 стран покупает у РФ украденное украинское зерно. Среди них – Египет, Турция и Иран.

урожай экономика зерно Винницкая область Одесская область Хмельницкая область Кировоградская область
