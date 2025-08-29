Жатва-2025: в каких регионах собрали больше всего зерна
По состоянию на 29 августа в Украине собрано более 28 370 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельское хозяйство.
По данным ведомства, украинские аграрии собрали:
- Пшеницы – 21 858,2 тыс. тонн на площади 5000,5 тыс. га;
- Ячменя – 5 159,2 тыс. тонн на площади 1 343,0 тыс. га;
- Гороха – 585 тыс. тонн на площади 262,3 тыс. га.
Среди регионов-лидеров:
- Одесская область – собрано 3447,2 тыс. тонн с площади 1087 тыс. га.
- Винницкая область – собрано 2385,8 тыс. тонн с площади 423,7 тыс. га.
- Хмельницкая – собрано 2102,3 тыс. тонн с площади 299,8 тыс. га.
- Кировоградская область – собрано 2206,0 тыс. тонн с площади 534,1 тыс. га.
Напомним, более 70 стран покупает у РФ украденное украинское зерно. Среди них – Египет, Турция и Иран.
