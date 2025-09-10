Через посуху аграрії Херсонщини втратили майже мільярд гривень

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на UkrAgroConsult.

За словами директора департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної військової адміністрації Дмитра Юнусова, фермери починають збирати соняшник, але в деяких господарствах він навіть не зійшов. А де зійшов, урожайність дуже низька, подекуди лише 2-3 центнери з гектара.

"Якщо брати середню урожайність по області, то вона дуже-дуже сумна. У півтора-два рази нижча, ніж торік. Хоча площі посівів збільшили. Минулого року посіяли 153 тис. гектарів всіх культур, а в цьому – 230 тис. гектарів", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, значні площі посівів загинули через несприятливі погодні умови: приморозки навесні, посуху влітку.

Нагадаємо, станом на кінець серпня в Україні було зібрано понад 28 370 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових. Найбільше зерна зібрали на Одещині –3 447,2 тис. тонн з площі 1 087 тис. га.