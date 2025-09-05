Херсон под обстрелами: спасатели обнаружили тело женщины под завалами

Иллюстративное фото: Новости Донбасса

Российские войска снова обстреляли жилые кварталы Херсона. В результате удара по Днепровскому району погибла женщина

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

По его словам, тело погибшей извлекли спасатели из-под завалов дома. Ее личность устанавливают специалисты.

"Сострадание родным и близким погибшей", – написал Шанько.

Напомним, в Херсоне из микрорайона Корабел (Остров) уже эвакуировали всех детей. Всего удалось вывезти около 1700 жителей.

Как известно, 2 августа россияне ударили управляемыми авиабомбами по мосту в Херсоне. Войска РФ сбросила на город две управляемые авиабомбы. В результате атак поврежден автомобильный мост. Впоследствии войска РФ нанесли повторный авиаудар по мосту.

Жителей Корабельного района города призвали эвакуироваться в другие районы из-за усложнения логистики в результате повреждения моста.