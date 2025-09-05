Херсон под обстрелами: спасатели обнаружили тело женщины под завалами
Российские войска снова обстреляли жилые кварталы Херсона. В результате удара по Днепровскому району погибла женщина
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.
По его словам, тело погибшей извлекли спасатели из-под завалов дома. Ее личность устанавливают специалисты.
"Сострадание родным и близким погибшей", – написал Шанько.
Напомним, в Херсоне из микрорайона Корабел (Остров) уже эвакуировали всех детей. Всего удалось вывезти около 1700 жителей.
Как известно, 2 августа россияне ударили управляемыми авиабомбами по мосту в Херсоне. Войска РФ сбросила на город две управляемые авиабомбы. В результате атак поврежден автомобильный мост. Впоследствии войска РФ нанесли повторный авиаудар по мосту.
Жителей Корабельного района города призвали эвакуироваться в другие районы из-за усложнения логистики в результате повреждения моста.