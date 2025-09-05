Херсон під обстрілами: рятувальники знайшли тіло жінки під завалами

Ілюстративне фото: Новини Донбасу

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

За його словами, тіло загиблої дістали рятувальники з-під завалів будинку. Її особу наразі встановлюють фахівці.

"Співчуття рідним та близьким загиблої", – написав Шанько.

Нагадаємо, у Херсоні з мікрорайону Корабел (Острів) вже евакуювали всіх дітей. Загалом вдалося вивезти майже 1700 жителів.

Як відомо, 2 серпня росіяни вдарили керованоми авіабомбами по мосту в Херсоні. Війська РФ скинув на місто дві керовані авіабомби. Внаслідок атак пошкоджено автомобільний міст. Згодом війська РФ нанесли повторний авіаудар по мосту.

Мешканців Корабельного району міста закликали евакуюватися до інших районів через ускладнення логістики внаслідок пошкодження мосту.