16:29  05 вересня
У Дніпрі масштабна пожежа: вогонь видно з різних частин міста
15:51  05 вересня
На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
10:43  05 вересня
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
05 вересня 2025, 17:05

Херсон під обстрілами: рятувальники знайшли тіло жінки під завалами

05 вересня 2025, 17:05
Ілюстративне фото: Новини Донбасу
Російські війська вкотре обстріляли житлові квартали Херсона. Внаслідок удару по Дніпровському району загинула жінка

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

За його словами, тіло загиблої дістали рятувальники з-під завалів будинку. Її особу наразі встановлюють фахівці.

"Співчуття рідним та близьким загиблої", – написав Шанько.

Нагадаємо, у Херсоні з мікрорайону Корабел (Острів) вже евакуювали всіх дітей. Загалом вдалося вивезти майже 1700 жителів.

Як відомо, 2 серпня росіяни вдарили керованоми авіабомбами по мосту в Херсоні. Війська РФ скинув на місто дві керовані авіабомби. Внаслідок атак пошкоджено автомобільний міст. Згодом війська РФ нанесли повторний авіаудар по мосту.

Мешканців Корабельного району міста закликали евакуюватися до інших районів через ускладнення логістики внаслідок пошкодження мосту.

обстріл рятувальники Херсон Тіло жінка Дніпровський район
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Не доїхав до ВЛК: на Одещині чоловік викрав авто ТЦК і втік
05 вересня 2025, 17:49
Екссекретар Київради залишатиметься під домашнім арештом до жовтня
05 вересня 2025, 17:39
На Одещині правоохоронці викрили зловмисників, які за 7500 доларів намагались переправити чоловіка за кордон
05 вересня 2025, 17:25
Заступник генпрокурора подав заяву про відставку
05 вересня 2025, 16:59
Задушив сусіда під час сварки: у Дніпрі чоловік отримав 7 років в'язниці
05 вересня 2025, 16:54
У Кривому Розі чоловік випав з вікна і не вижив
05 вересня 2025, 16:35
Українську блогерку оштрафували майже на 5 млн грн за незаконну рекламу казино
05 вересня 2025, 16:29
У Дніпрі масштабна пожежа: вогонь видно з різних частин міста
05 вересня 2025, 16:29
У Миколаєві судили водія маршрутки за смертельну ДТП: який запобіжний захід обрали
05 вересня 2025, 16:20
