В сети показали последствия обстрела Херсона 2 августа

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Об этом в Телеграмме сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"Так сейчас выглядит один из жилых кварталов в Корабельном районе Херсона, который россияне обстреляли сегодня в полдень. В результате ударов повреждены по меньшей мере два жилых дома: выбиты стекла, разбиты фасады и кровли", - написал он.

Отмечается, что одному из раненых при обстреле бригада скорой оказала помощь на месте, другого пострадавшего доставили в больницу.

Напомним, 1 августа российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Днепровскому району Херсона. В результате обстрела погибла женщина - мама троих детей.