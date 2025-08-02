В сети показали последствия обстрела Херсона 2 августа
В Херсонской ОВА показали, как выглядит обстрелянный россиянами Корабельный район Херсона
Об этом в Телеграмме сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
"Так сейчас выглядит один из жилых кварталов в Корабельном районе Херсона, который россияне обстреляли сегодня в полдень. В результате ударов повреждены по меньшей мере два жилых дома: выбиты стекла, разбиты фасады и кровли", - написал он.
Отмечается, что одному из раненых при обстреле бригада скорой оказала помощь на месте, другого пострадавшего доставили в больницу.
Напомним, 1 августа российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Днепровскому району Херсона. В результате обстрела погибла женщина - мама троих детей.
Что известно о троих детях из Херсона, маму которых убили россиянеВсе новости »
01 августа 2025, 10:09
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
То, что произошло в Виннице – это приговор власти
02 августа 2025, 16:45Украинцы смогут заплатить штраф за неявку по повестке через Резерв+
02 августа 2025, 16:22Конфликт гражданских с ТЦК в Виннице квалифицировали как попытку захвата государственного учреждения
02 августа 2025, 15:09В Одесской области пограничники задержали 9 мужчин, которые пытались бежать в Приднестровье
02 августа 2025, 14:39Участников скандальной вечеринки в День траура в Киеве доставили в ТЦК
02 августа 2025, 13:54В ТЦК прокомментировали конфликт с гражданскими в Виннице
02 августа 2025, 13:33Буданов заявил, что Россия готовится к войне с НАТО
02 августа 2025, 13:09Украинские беспилотники массированно атаковали РФ
02 августа 2025, 12:35Атомные подлодки США приблизились к РФ
02 августа 2025, 12:22
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций