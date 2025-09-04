Росіяни вдарили з артилерії по Херсону: постраждали четверо комунальників

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російська армія обстріляла з артилерії Дніпровський район Херсона, внаслідок чого постраждали четверо працівників комунального підприємства

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що під ворожий удар потрапили четверо працівників одного з міських комунальних підприємств – троє жінок 49, 53 та 46 років, а також 49-річний чоловік.



Вони дістали легкі поранення: вибухові травми та контузії. Постраждалі лікуватимуться амбулаторно.

