Росіяни вдарили з артилерії по Херсону: постраждали четверо комунальників
Російська армія обстріляла з артилерії Дніпровський район Херсона, внаслідок чого постраждали четверо працівників комунального підприємства
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що під ворожий удар потрапили четверо працівників одного з міських комунальних підприємств – троє жінок 49, 53 та 46 років, а також 49-річний чоловік.
Вони дістали легкі поранення: вибухові травми та контузії. Постраждалі лікуватимуться амбулаторно.
Нагадаємо, 4 вересня російські окупанти запустили безпілотник по Запоріжжю. Дрон влучив у багатоповерховий будинок. Постраждало четверо осіб. Також очільник ОВА оприлюднив кадри наслідків атаки ворога.
