15:14  03 сентября
В Пекине микрофон случайно зафиксировал разговор Си и Путина о бессмертии
15:01  03 сентября
В Киеве остановили банду, поставлявшую наркотики в столичное СИЗО
13:59  03 сентября
Завтра в Украине ожидается до +32, но кое-где пройдут грозы
UA | RU
UA | RU
03 сентября 2025, 18:48

Два района Днепропетровщины подверглись обстрелам: есть погибший, пострадала 49-летняя женщина

03 сентября 2025, 18:48
Читайте також українською мовою
Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Читайте також
українською мовою

На Днепропетровщине во время обстрелов погиб один человек, еще несколько домов и инфраструктура получили повреждения

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В течение дня Никопольщина подвергалась обстрелам со стороны российских войск. Агрессор применял беспилотники и артиллерию, поражались населенные пункты райцентра, а также Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская громады.

Последствия обстрелов Никопольщины

В результате атак погиб один человек. Кроме того, пострадала 49-летняя женщина, получившая ранения и в настоящее время проходящая амбулаторное лечение.

Во время обстрелов загорелись три частных дома. Огонь охватил еще две хозяйственных постройки, одно здание повреждено. Восемь домов были повреждены, также пострадали местная инфраструктура и гараж.

Повреждены дома и хозяйственные постройки

На Синельниковщине ситуация оставалась напряженной из-за ударов российских беспилотников. Враг попал по Межевской и Петропавловской громадам, вызвав возгорание двух частных домов, грузовика и микроавтобуса.

Ранее сообщалось, Сумы претерпели удары российских дронов, из-за чего в городе произошел масштабный пожар. Пострадал ребенок.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область Никополь Синельниково обстрелы БПЛА погибший разрушенные дома
Россияне обстреляли Константиновку из артиллерии, погибли 8 мирных жителей
03 сентября 2025, 17:29
На Днепропетровщине россияне убили мужчину
03 сентября 2025, 16:45
Дети погибли, мать в больнице: детали трагедии в Кривом Роге
03 сентября 2025, 11:36
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
51-летняя адвокат и ее сын подозреваются в фиктивном увольнении военных со службы в Житомире
03 сентября 2025, 19:48
Россияне атаковали Дружковку артиллерией: сэр пострадавших 17-летняя девушка
03 сентября 2025, 19:40
Строительство фортификаций в Полтавской области обошлось более чем в 370 млн грн
03 сентября 2025, 19:26
Харьковские предприниматели смогут обсудить налоговые и вопросы безопасности на онлайн-встрече
03 сентября 2025, 19:22
В Закарпатье задержали организатора нелегальной переправы людей за $5 тыс. с каждого
03 сентября 2025, 19:10
Брат убил сестру: в Белой Церкви 17-летняя девушка погибла от ножевых ранений
03 сентября 2025, 18:58
Хотел продать технику: в Прикарпатье мужчина стал жертвой аферистов
03 сентября 2025, 18:40
В Херсоне будут судить коллаборанта, охранявшего главное управление оккупационной полиции
03 сентября 2025, 18:32
В Одесской области пограничники разоблачили нелегальное пересечение границы с участием маленького ребенка
03 сентября 2025, 17:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »