Два района Днепропетровщины подверглись обстрелам: есть погибший, пострадала 49-летняя женщина
На Днепропетровщине во время обстрелов погиб один человек, еще несколько домов и инфраструктура получили повреждения
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
В течение дня Никопольщина подвергалась обстрелам со стороны российских войск. Агрессор применял беспилотники и артиллерию, поражались населенные пункты райцентра, а также Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская громады.
В результате атак погиб один человек. Кроме того, пострадала 49-летняя женщина, получившая ранения и в настоящее время проходящая амбулаторное лечение.
Во время обстрелов загорелись три частных дома. Огонь охватил еще две хозяйственных постройки, одно здание повреждено. Восемь домов были повреждены, также пострадали местная инфраструктура и гараж.
На Синельниковщине ситуация оставалась напряженной из-за ударов российских беспилотников. Враг попал по Межевской и Петропавловской громадам, вызвав возгорание двух частных домов, грузовика и микроавтобуса.
Ранее сообщалось, Сумы претерпели удары российских дронов, из-за чего в городе произошел масштабный пожар. Пострадал ребенок.