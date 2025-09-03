Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

На Днепропетровщине во время обстрелов погиб один человек, еще несколько домов и инфраструктура получили повреждения

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В течение дня Никопольщина подвергалась обстрелам со стороны российских войск. Агрессор применял беспилотники и артиллерию, поражались населенные пункты райцентра, а также Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская громады.

Последствия обстрелов Никопольщины

В результате атак погиб один человек. Кроме того, пострадала 49-летняя женщина, получившая ранения и в настоящее время проходящая амбулаторное лечение.

Во время обстрелов загорелись три частных дома. Огонь охватил еще две хозяйственных постройки, одно здание повреждено. Восемь домов были повреждены, также пострадали местная инфраструктура и гараж.

Повреждены дома и хозяйственные постройки

На Синельниковщине ситуация оставалась напряженной из-за ударов российских беспилотников. Враг попал по Межевской и Петропавловской громадам, вызвав возгорание двух частных домов, грузовика и микроавтобуса.

Ранее сообщалось, Сумы претерпели удары российских дронов, из-за чего в городе произошел масштабный пожар. Пострадал ребенок.