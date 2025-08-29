Ілюстративне фото

У рамках Bring Kids Back UA на підконтрольну територію повернули ще одну групу українських дітей. Зараз вони в безпеці та проходять реабілітацію

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олександра Прокудіна, на підконтрольну Україні територію повернули ще одну групу дітей з окупованої Херсонщини. Це хлопчики та дівчатка віком від 3 до 17 років. Вони жили в постійній небезпеці.

Одного з хлопців росіяни відправили до військового табору без згоди матері. Інші також перебували під постійною загрозою примусової мобілізації.

Крім того, окупанти змушували батьків віддавати дітей у російські школи. Там дітей примушували співати гімн РФ та брати участь у пропагандистських заходах, зустрічатися з озброєними російськими військовими.

"На щастя, цим дітям вже нічого не загрожує. Вони — на вільній території України поруч із рідними, проходять реабілітацію та отримують необхідну допомогу", - каже голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо, Україні від початку повномасштабної війни вдалося повернути понад тисячу викрадених Росією дітей. Проте понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем РФ.