22:53  29 серпня
Росіяни атакували Запоріжжя, у місті пожежа
22:44  29 серпня
В Одесі пройде новий літературний фестиваль
15:45  29 серпня
Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
UA | RU
UA | RU
29 серпня 2025, 22:11

Відправляли до військового табору та змушували співати гімн РФ: ще одну групу дітей врятували з окупованої Херсонщини

29 серпня 2025, 22:11
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У рамках Bring Kids Back UA на підконтрольну територію повернули ще одну групу українських дітей. Зараз вони в безпеці та проходять реабілітацію

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олександра Прокудіна, на підконтрольну Україні територію повернули ще одну групу дітей з окупованої Херсонщини. Це хлопчики та дівчатка віком від 3 до 17 років. Вони жили в постійній небезпеці.

Одного з хлопців росіяни відправили до військового табору без згоди матері. Інші також перебували під постійною загрозою примусової мобілізації.

Крім того, окупанти змушували батьків віддавати дітей у російські школи. Там дітей примушували співати гімн РФ та брати участь у пропагандистських заходах, зустрічатися з озброєними російськими військовими.

"На щастя, цим дітям вже нічого не загрожує. Вони — на вільній території України поруч із рідними, проходять реабілітацію та отримують необхідну допомогу", - каже голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо, Україні від початку повномасштабної війни вдалося повернути понад тисячу викрадених Росією дітей. Проте понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем РФ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
діти окупація Херсонська область
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Росіяни атакували Запоріжжя, у місті пожежа
29 серпня 2025, 22:53
В Одесі пройде новий літературний фестиваль
29 серпня 2025, 22:44
На Дніпропетровщині медики рятували життя чоловіку після атаки дрона
29 серпня 2025, 22:43
В Україні можуть з’явитися китайські миротворці
29 серпня 2025, 22:29
З 1 вересня представники ТЦК будуть зобов’язані використовувати нагрудні боді-камери
29 серпня 2025, 22:11
Стали відомі деталі зустрічі Єрмака із Віткоффом
29 серпня 2025, 21:59
На Харківщині медики врятували життя жінці з інфарктом
29 серпня 2025, 21:43
Росіяни знову запустили ударні безпілотники по Україні
29 серпня 2025, 21:39
Стало відомо, яку середню зарплату отримують українці
29 серпня 2025, 21:07
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »