Россияне атаковали дроном многоэтажку в Херсоне, есть пострадавшие

фото: Херсонская ОВА

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, из-за вражеского удара повреждено несколько квартир. В собственных домах пострадали две женщины 1959 и 1962 годов рождения.

"У них – взрывные травмы, контузии и обломочные ранения. Состояние первой пострадавшей – средней степени тяжести, второй – тяжелое", – говорится в сообщении.

Бригада "скорой" доставила раненых в больницу.

Напомним, в Херсонской области двое работников прокуратуры пострадали в результате атаки вражеского дрона. Вражеский дрон попал в служебный автомобиль, принадлежащий прокуратуре.