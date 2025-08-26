20:29  26 августа
В Одесской области приватизируют стратегически важное предприятие
18:48  26 августа
В США убили 23-летнюю украинку
18:40  26 августа
В Украину после похолодания возвращается жара
UA | RU
UA | RU
26 августа 2025, 21:36

Россияне атаковали дроном многоэтажку в Херсоне, есть пострадавшие

26 августа 2025, 21:36
Читайте також українською мовою
фото: Херсонская ОВА
Читайте також
українською мовою

РФ атаковала ударным дроном многоэтажку в Центральном районе Херсона

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, из-за вражеского удара повреждено несколько квартир. В собственных домах пострадали две женщины 1959 и 1962 годов рождения.

"У них – взрывные травмы, контузии и обломочные ранения. Состояние первой пострадавшей – средней степени тяжести, второй – тяжелое", – говорится в сообщении.

Бригада "скорой" доставила раненых в больницу.

Напомним, в Херсонской области двое работников прокуратуры пострадали в результате атаки вражеского дрона. Вражеский дрон попал в служебный автомобиль, принадлежащий прокуратуре.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Херсон атака дрон война РФ Прокудин Александр Сергеевич
Россияне за неделю запустили по Херсонщине почти 2000 дронов
26 августа 2025, 07:56
За сутки ВСУ ликвидировали около 900 российских захватчиков
26 августа 2025, 07:06
Все новости »
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
В "Дии" появятся еще 6 новых сервисов
26 августа 2025, 21:59
Украинские предприниматели смогут получить гранты от государства: в правительстве назвали суммы
26 августа 2025, 21:29
Украинские театры стали отказываться от спектаклей по мотивам американского режиссера: названная причина
26 августа 2025, 21:09
Трамп заявил, что США больше не финансируют Украину
26 августа 2025, 20:45
В Одесской области приватизируют стратегически важное предприятие
26 августа 2025, 20:29
Правительство разрешило мужчинам до 22 лет выезжать за границу
26 августа 2025, 20:24
В США заявили, что готовы помочь европейским миротворцам в Украине
26 августа 2025, 20:05
Воздушную тревогу в Кировоградской и Львовской областях будут объявлять по-новому
26 августа 2025, 19:52
В Запорожье произошел масштабный пожар
26 августа 2025, 19:37
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »