Россияне атаковали дроном многоэтажку в Херсоне, есть пострадавшие
РФ атаковала ударным дроном многоэтажку в Центральном районе Херсона
Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, из-за вражеского удара повреждено несколько квартир. В собственных домах пострадали две женщины 1959 и 1962 годов рождения.
"У них – взрывные травмы, контузии и обломочные ранения. Состояние первой пострадавшей – средней степени тяжести, второй – тяжелое", – говорится в сообщении.
Бригада "скорой" доставила раненых в больницу.
Напомним, в Херсонской области двое работников прокуратуры пострадали в результате атаки вражеского дрона. Вражеский дрон попал в служебный автомобиль, принадлежащий прокуратуре.
