10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
27 серпня 2025, 10:39

Антидронові сітки, які закупила та почала встановлювати Херсонська адміністрація, рвуться від вітру

27 серпня 2025, 10:39
фото: suspilne.media
На Херсонщині антидронові сітки рвуть не дрони, а вітер

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал ШО НА ФРОНТІ?

"Антидронові сітки, які закупила та почала встановлювати Херсонська адміністрація, рвуть не дрони, а вітер", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, антидронова сітка використовується для захисту різних об'єктів від БПЛА (дронів) різного типу. Як правило, така сітка виготовлена із високоякісного поліпропілену.

Як повідомлялось, росіяни за тиждень запустили по Херсонщині майже 2000 дронів. Більшість із них були знищені українськими військовими.

війна безпека суспільство Херсонська область Антидронові сітки
