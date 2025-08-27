Антидронові сітки, які закупила та почала встановлювати Херсонська адміністрація, рвуться від вітру
На Херсонщині антидронові сітки рвуть не дрони, а вітер
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал ШО НА ФРОНТІ?
"Антидронові сітки, які закупила та почала встановлювати Херсонська адміністрація, рвуть не дрони, а вітер", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, антидронова сітка використовується для захисту різних об'єктів від БПЛА (дронів) різного типу. Як правило, така сітка виготовлена із високоякісного поліпропілену.
Як повідомлялось, росіяни за тиждень запустили по Херсонщині майже 2000 дронів. Більшість із них були знищені українськими військовими.
Окупанти зранку вдарили з артилерії по Херсону: є загибла та пораненаВсі новини »
27 серпня 2025, 08:15Росіяни атакували дроном багатоповерхівку в Херсоні, є постраждалі
26 серпня 2025, 21:36На Херсонщині судитимуть директора будівельної фірми за привласнення 28 млн грн
26 серпня 2025, 15:59
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Замість якісних дронів – дешеві аналоги: мера Нетішина підозрюють у махінаціях
27 серпня 2025, 11:45В Україні зафіксували підвищений попит на онлайн-казино
27 серпня 2025, 11:42Росіяни вдарили по енергетичній та газовій інфраструктурі в шести областях України
27 серпня 2025, 11:34У Херсоні знищили міни-"пелюстки", дистанційно розкидані окупантами
27 серпня 2025, 11:17Окупанти обстріляли ферму на Херсонщині: є загиблі
27 серпня 2025, 11:04На Одещині скасували незаконну оренду двох ставків площею 73 га
27 серпня 2025, 10:57За непокору в армії – тільки тюрма: Рада хоче скасувати умовний термін
27 серпня 2025, 10:54У Вінниці чоловіка засудили за тривале знущання і зґвалтування доньки
27 серпня 2025, 10:40На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
27 серпня 2025, 10:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі блоги »