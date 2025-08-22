04:10  22 серпня
Оскароносний Чернов зніме фільм про мирні перемовини
00:27  22 серпня
На Сумщині немовля померло через байдужість батьків: подружжю оголосили підозру
01:05  22 серпня
Кілька днів блукали в горах: на Львівщині розшукали зниклих підлітків
22 серпня 2025, 08:24

Херсонщина під вогнем: окупанти цілили у житлові квартали – 1 загиблий, 17 поранених

22 серпня 2025, 08:24
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Херсонській області упродовж доби внаслідок російської агресії одна людина загинула і 17 – зазнали поранень

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, російські військові обстрілювали критичну та соціальну інфраструктуру, а також житлові квартали населених пунктів області.

В результаті обстрілів пошкоджено 10 багатоповерхових будинків та 4 приватні будинки. Крім того, було понівечено низку приватних автомобілів.

Через агресивні дії окупантів загинула 1 людина, ще 17 отримали поранення.

Нагадаємо, напередодні у Херсоні під час ранкового обстрілу Дніпровського району зазнали поранень п'ятеро людей, зокрема двоє працівників поліції, одна людина загинул. Війська РФ протягом години обстрілювали з артилерії житлові квартали міста.

21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
07 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
