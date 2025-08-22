Херсонщина під вогнем: окупанти цілили у житлові квартали – 1 загиблий, 17 поранених

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Херсонській області упродовж доби внаслідок російської агресії одна людина загинула і 17 – зазнали поранень

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, російські військові обстрілювали критичну та соціальну інфраструктуру, а також житлові квартали населених пунктів області.

В результаті обстрілів пошкоджено 10 багатоповерхових будинків та 4 приватні будинки. Крім того, було понівечено низку приватних автомобілів.

Через агресивні дії окупантів загинула 1 людина, ще 17 отримали поранення.

Нагадаємо, напередодні у Херсоні під час ранкового обстрілу Дніпровського району зазнали поранень п'ятеро людей, зокрема двоє працівників поліції, одна людина загинул. Війська РФ протягом години обстрілювали з артилерії житлові квартали міста.