Херсонщина під вогнем: окупанти цілили у житлові квартали – 1 загиблий, 17 поранених
У Херсонській області упродовж доби внаслідок російської агресії одна людина загинула і 17 – зазнали поранень
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За його словами, російські військові обстрілювали критичну та соціальну інфраструктуру, а також житлові квартали населених пунктів області.
В результаті обстрілів пошкоджено 10 багатоповерхових будинків та 4 приватні будинки. Крім того, було понівечено низку приватних автомобілів.
Через агресивні дії окупантів загинула 1 людина, ще 17 отримали поранення.
Нагадаємо, напередодні у Херсоні під час ранкового обстрілу Дніпровського району зазнали поранень п'ятеро людей, зокрема двоє працівників поліції, одна людина загинул. Війська РФ протягом години обстрілювали з артилерії житлові квартали міста.